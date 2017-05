Le tome 3 de Dragon Ball Super sortira le 02 juin 2017 au Japon. Pour rappel, le tome 1 s'était achevé sur le chapitre 9, intitulé "Goku vs Botamo", et le tome 2 de Dragon Ball Super contient 6 chapitres et sortira chez nous le 5 juillet prochain.

Who likes this ?

posted the 05/18/2017 at 02:30 AM by diablass59