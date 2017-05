Critiques

Dans mes introductions d’articles, j’essaye toujours de présenter de manière générale le film et de maintenir un minimum de suspense quant à mon avis sur le film traité. Si je dis dès la première ligne que le film est daubé, quel intérêt pour vous de lire derrière le bon millier de mots qui expliquent pourquoi le film est daubé ? Cela fonctionne aussi pour les bons films.Mais ici, on va faire une petite exception :s’est un peu fait éclater par les critiques et nous fournit une prestation pathétique au box-office pour son budget de 175 millions de dollars. Bref, Guy Ritchie semble être abonné aux échecs au box-office ces derniers temps.Est-ce que je vais contredire les critiques générales sur le film ? Pour celui-ci, non. Je sais, c’est un peu tirer sur l’ambulance. Mais ce n’est pas vous qui vous êtes tapés ces deux heures devant le film alors oui, pour me soulager j’ai besoin de lui éclater sa mouille à l’ambulance ! Bref, c’est la critique duet ça ne spoilera pas car il faudrait qu’il y ait un script pour qu’on puisse spoiler quelque chose.