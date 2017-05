Le réalisateur de La Traversée du Temps, Summer Wars, Ame et Yuki - Les Enfants Loups et Le Garçon et la Bête a annoncé Mirai, un film qui sortira en mai 2018 dans les salles de cinéma japonaises ! Mamoru Hosoda a écrit seul le scénario. Une fois encore le thème sera les liens familiaux, le rôle de la mère et sa perception seront importants. il s'est inspiré de sa propre vie de père, sa femme a permis d'imaginer le personnage de la mère, et la jalousie provoquée chez son premier enfant par l'arrivée du deuxième a aussi été une source d'inspiration. Le public ciblé est à la fois les parents et les enfants.Le précédent film de Mamoru Hosoda est Le Garçon et la Bête, il est sorti le 11 juillet 2015 au Japon.