Dzsenifer Marozsan (OL) a été élue meilleure joueuse de la saison 2016-2017 en D1 Féminine. Cristiane (PSG), Shirley Cruz (PSG) et Eugénie Le Sommer (Lyon) étaient les autres prétendantes à ce trophée.

Lacazette dans l'équipe-type de la saison de L1

Memphis Depay (OL) est l'auteur du plus beau but de l'année en Ligue 1 selon les internautes. Le Batave, auteur d'un lob de 50 mètres face au TFC (29ème journée), récolte 42% des suffrages. Les autres prétendants à ce trophée étaient Ryad Boudebouz (MHSC), Edinson Cavani (PSG), Florian Thauvin (OM) et Diego Rolan (Girondins).