Réalisé et écrit par Hirokazu Kore-eda(After Life / Nobody Knows / Still Walking / Air Doll / I wish)Synopsis : Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nourrissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un milieu plus modeste…Une histoire qui fait penser à "La vie est un long fleuve tranquille", mais le film est moins "grossier" (mais plus drôle) et donc plus subtile (et plus "dramatique).Un des meilleurs réalisateur/scénariste japonais à l'heure actuelle (du cinéma "d'auteur", mais accessible), des films avec des thèmes existentialiste, filmé avec bienveillance sur des sujets société universel que ce soit le rapport à la mort, la solitude sexuel ou encore dans le cas présent du lien que l'on peut créer sans que ce lien soit celui du sang.