Lyon a battu Montpellier à la Mosson (1-3), mais les deux équipes ont le sourire au soir de cette 37e journée. Et pour cause, le MHSC est enfin maintenu en Ligue 1.



Ligue 1 - 37e journée

Montpellier HSC - Olympique Lyonnais : 1-3 (1-2)





LES BUTS

0-1 (17e) : sur un centre de Ghezzal, le mauvais contrôle de Daniel Congré profite à Lacazette, qui déborde avant de centrer en retrait pour Fekir. Le numéro 18 de l’OL n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets, malgré le tacle désespéré de Mukiele. Son neuvième but de la saison en Ligue 1.

0-2 (22e) : cinq minutes après l’ouverture du score, un bon mouvement des Lyonnais abouti sur une superbe ouverture de Memphis pour Alexandre Lacazette. Plus rapide que Pokorny, l’attaquant des Gones s’en va inscrire son 25e but de la saison en concluant d’une jolie pichenette par dessus Pionnier.

1-2 (35e) : en difficulté dans le jeu, le MHSC s’en remet aux coups de pieds arrêtés et à la patte gauche de Boudebouz. De la droite, l’international algérien trouve la tête de Mounié, venu couper devant Lopes après s’être défait du marquage de Diakhaby. Montpellier réduit la marque.

1-3 (95e) : deux minutes après que Tolisso a heurté la barre, d'une magnifique frappe des trente mètres, Alexandre Lacazette refait le break, définitivement, cette fois, en reprenant victorieusement un bon centre de Mathieu Valbuena.



L’HOMME DU MATCH

Alexandre Lacazette





LES NOTES

MHSC : Pionnier 5 - Mukiele 4, Congré 5, Pokorny 4, Sylla 4 – Skhiri 4, Sessegnon 5 - Ikoné 6, Boudebouz 6, Lasne 5 - Mounié 6.

OL : Lopes 7 - Jallet 7, Nkoulou 6, Diakhaby 4, Rybus 5 - Tolisso 5, Tousart 6 - Ghezzal 4, Fekir 6, Memphis 5- Lacazette 7.





LES CONSÉQUENCES

L’OL n’avait besoin que d’un point pour assurer sa quatrième place et, même si le nul entre Bordeaux et Marseille leur aurait même permis de revenir bredouilles de Montpellier, c’est avec une victoire que les Lyonnais sont repartis de la Mosson. Un troisième succès d’affilée qui permettra à Genesio et ses hommes de terminer leur saison en trombe, la semaine prochaine, face à l’OGC Nice.

Paradoxalement, le MHSC peut lui aussi exulter ce dimanche soir. Malgré cette défaite, la quatrième consécutive, le club héraultais a validé son maintien parmi l’élite, grâce au revers de Lorient à Bastia.