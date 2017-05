Wallpapers

Zelda : Limbo to the wild by StudioTamago Sonic ForcesFinal Destination by Orioto Bastion and Ganymede by AyyaSAP You little punk by cyberaeon Les Gardiens de la Galaxie 2Totem by TavenerScholar Back to the Future 4 : Beyond space and timeby Tohad Neptune by TobiasRoetsch Scars of Old Avarice by danielwachter Skylines by t1na Toxicity ring by Fug4s Swamp Lilies by Kiarya Breathe Again by t1na Trinity, Starpoint Gemini 2 by sittingducky In the event of sinking by AquaSixio Glow City by Tohad Earth Colossus by Alpha-Step Volcan & Méteore by Tomas van der Weijden Faith - Earth by Tryingtofly (14 choix possibles)(11 votes)(8 votes)(7 votes)(6 votes chacun)(4 votes)(3 votes chacun)(2 votes chacun)(1 vote chacun)(0 vote)Tout d'abord, j'ai réalisé (trop tard) le groupe a fêté sesil y a presque 1 mois ledernier. Il faudra donc s'attendre à une p'tite surprise (que les habitués doivent connaitre) dans les jours qui viennentEnsuite y aqui arrive dans 1 mois pile. Et comme pour les années passées, y aura probablement une fournée dédiée à l’événement.Et enfin l'annonce la plus importante du lot, c'est l'arrivée prochaine des. Les fournées seront identiques aux Wallpapers dans la forme (avec les sondages), mais seul le format des illustrations différera. Plus proche d'un fond d'écran de smartphone que de bureau.