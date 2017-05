Xbox

Dan Ayoub s'en va!

Halo 5: un succès digne de la série

L'annonce vient du blog officiel Halo Waypoint: Dan Ayoub, qui jusque là était à la tête de 343 Industries, va quitter le studio. Il ne quitte pas pour autant Microsoft puisqu'ilau sein de la firme de Redmond, pour travailler surDan Ayoub a travaillé sur la série Halo depuis 2009 en commençant avec Halo: Reach, le dernier Halo développé par Bungie. 343 Industries se dit attristé de ce départ mais, précisant que le jeu était entre de bonnes et qu'un DLC ainsi que d'autres surprises allaient bientôt arriver.Même série, mais autre jeu, Halo 5 Guardians a également fait parler de lui. Michel Pachter, l'analyste connu pour ses prédictions peu fiables, mais dont la position dans l'industrie lui donne accès à certaines informations exclusives, vient de révéler certaines données intéressantes, issues de conversations avec 343 Industries, concernant Halo 5.Selon ses dires,, poussant Microsoft à abandonner le système classique de DLC payants au profit des maps gratuites, en concentrant la monétisation sur les packs REQ.De plus, le studio lui aurait confié que pour les anciens jeux halo, chaque sortie de DLC payant leur avait fait perdre des joueurs, mais avec les maps offertes les joueurs restaient, faisant qu'dans la même période, et qu'il. De quoi assurer l'avenir de la série sur le long terme.Vous pouvez écouter les révélations de Pachter sur la vidéo qui suit à partir de 4:30.