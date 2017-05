- CPU Intel mobile core i5 (7200U) double cœur hyperthreading ou équivalent.



- GPU intégré Intel HD Graphics 620 ou équivalent (compatible DirectX12)



- 8 Go de mémoire vive en duel channel



- Prise hdmi 1.4 (ou hdmi 2.0)



- Espace disque dur de 100Go (SSD conseillé mais pas obligatoire)



- usb 3.0 ( ou 3.1 type-C)



- Bluetooth 4.0

- 2 dalles LCD d'une définition de 1 440 x 1 440 px chacune (ce qui est mieux que le Vive ou l'Oculus)



- Fréquence de rafraîchissement de 90 Hz (le minimum pour être dans de bonnes conditions)



- Prise mini-jack pour brancher un casque audio.

points lumineux présents sur ces contrôleurs

l’offre débutera à 299$

399$ pour y adjoindre les manettes.

Si Microsoft a mis du temps à lancer la machine VR face à HTC (Vive), Facebook (Oculus) ou encore Sony (PSVR) ont peu dire que cette fois le chantier VR (ou plutôt Mixed Reality soit VR/AR) est bien enclenché.Le géant de Redmond nous propose plusieurs casques de constructeurs différents,etont été mis en avant pendant cette Build avec leur proposition.Cependant ils sont contraints par Microsoft de respecter une configuration minimale sinequanone pour tourner correctement sur votre PC :Vous l’avez peut-être remarqué, contrairement à un Oculus Rift ou autre HTC Vive, la configuration requise est bien moins gourmande et donc plus économique.Cette configuration ne concerne pas le jeu vidéo, mais plutôt la réalité mixte d’applications ! Le jeu reste évidemment possible avec ces casques. Nous devrions assez vite voir ce pan avec la Xbox notamment.Tout cela est d’autant plus appréciable que cela ne se fera pas aux dépens des performances des casques.Par exemple, en ce qui concerne le casque Acer nous devrions retrouver ces quelques points clés :Les équipes de Microsoft ont profités de la Build 2017 pour dévoiler les «».Lespermettent une reconnaissance des mouvements sans aucuns capteurs externe au casque.En effet, ce sont les caméras intégrées sur le casque qui s’occupe de restituer vos mouvements.Il en découle une évidente facilité d’installation et d’utilisation du casque, Microsoft insiste sur l'aspect plug & play. L’autonomie de mouvement est donc accrue.A noter la présence deEn termes de prix,avec le casque d’Acer seul.Il faudra débourserLe tout est d’ores et déjà disponible pour les développeurs, puis à la fin de l’année pour le grand public.Auteur : Twins & Darkfoxx