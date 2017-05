Huit jours après sa lourde défaite aux Pays-Bas (1-4), l'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à renverser la vapeur face à l'Ajax Amsterdam, jeudi soir, au Parc OL. Malgré leur succès (3-1), les Lyonnais butent aux portes de la finale de la Ligue Europa à l'issue d'une fin de match irrespirable.



Ligue Europa - 1/2 finale (retour)

Olympique Lyonnais - Ajax Amsterdam : 3-1 (aller : 1-4)





Buts : Lacazette (45e, 45e+1), Ghezzal (81e) pour l'OL ; Ziyeche (27e) pour l'Ajax



Il n'y aura donc aucun club français en finale d'une coupe d'Europe cette saison. Treize ans après le "doublé" de Monaco et Marseille, respectivement finalistes de la Ligue des Champions et de l'ancienne Coupe UEFA, les deux derniers représentants de l'Hexagone ont chacun échoué à réaliser pareille performance cette saison. Monaco a logiquement rendu les armes, mardi, face à la Juventus. Ce jeudi, c'est au tour de l'OL de louper la dernière marche. Un revers bien plus rageant pour les Lyonnais, sortis par une équipe qu'ils croyaient à leur portée.

Il y avait pourtant une ambiance de "remontada" dans les travées du Parc OL. L'enceinte lyonnaise avait fait le plein pour l'occasion. Mais les Néerlandais ont rapidement refroidi les ardeurs locales. Après quelques alertes sans conséquence, les hommes de Bruno Genesio se sont faits piéger sur un nouveau déséquilibre subie par leur défense. Younes a eu tout le loisir de lancer Dolberg en profondeur, ce dernier venant piquer astucieusement son ballon devant Lopes pour l'ouverture du score. Un coup de massue pour tout le peuple lyonnais.

Difficile alors d'imaginer comment l'OL pouvait espérer s'en sortir. Il n'aura fallu qu'une minute à Alexandre Lacazette pour faire renaître cet espoir. L'attaquant lyonnais a d'abord obtenu puis transformé lui-même un penalty pour l'égalisation à la fin de la première période. Dans le temps additionnel, il a ensuite doublé la mise en reprenant un centre de Fekir, après un dégagement raté de la défense néerlandaise.

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont eu le contrôle du ballon. Mais ils ont cruellement manqué de réalisme. Fekir a notamment manqué une sérieuse opportunité en manquant le cadre du pied droit. Puis Rybus est, lui, venu buter de près sur Onana. Van de Beek a failli mettre fin à tout suspens en trouvant l'équerre de Lopes à dix minutes de la fin. Mais la rencontre s'est à nouveau emballée lorsque Ghezzal a donné deux buts d'avance aux siens avec une tête déviée par Viergever dans sa propre cage. Ce même Viergever a ensuite été expulsé trois minutes plus tard pour un deuxième avertissement.





LES NOTES DE LA RENCONTRE

OL : A.Lopes (5,5) - Rafael (5), Nkoulou (3,5), Diakhaby (4), Morel (4,5) - Gonalons (5,5), Tolisso (5,5) - Cornet (3), Fekir (6), Valbuena (6) - Lacazette (7,5).

Ajax : Onana (5) - Veltman (4,5), Sanchez (5), De Ligt (5), Viergever (4) - Klaassen (6), Schöne (5,5), Ziyech (5) - Traoré (5,5), Dolberg (6), Younes (5).

