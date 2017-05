Vous aviez un doute sur l’ouverture aux concurrents de Microsoft depuis quelques années ?Voilà de quoi enfoncer le clou. Lors de sa conférence Build (décidemment riche en informations) Microsoft a annoncé que les distributionsarriveront sur leUne fois téléchargé, vous pourrez faire tourner des applications sur Linux, retrouver l’univers dédié de Linux pour le développement...La possibilité d’avoir Windows 10 d’un côté et la distribution Linux de l’autre sera possible en créant une machine virtuelle.

posted the 05/11/2017 at 08:05 PM by twins