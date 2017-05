Time Line :



La «machine à voyager dans le temps», voilà comment Microsoft résume sa nouvelle feature.

TimeLine vous permettra de visualiser chronologiquement la liste des applications et espaces de travail utilisés sur des sessions précédentes. Et ce, sur l'ensemble de vos appareils Windows 10.

Reprendre le travail de la session d'hier, au même endroit, dans les mêmes conditions. Voici l'objectif de Time Line.





Pick Up Were You Left Off :



Il s'agit ici de faciliter l'expérience Windows 10 vers d'autres produits (comme Android ou iOS par exemple)

Situation concrète : un presse-papiers commun connecté au Cloud, ce qui permettra des copier-coller entre votre téléphone Android/iOS vers votre PC Windows 10 et inversement!

Story Remix :



Une sorte de Windows Movie Maker version 2017. Voici la vidéo pour illustrer le tout :





Fluent Design System :



La nouvelle charte visuelle débarquera avec cette mise à jour comme j'en parlais aujourd'hui même : group_article46162.html





OneDrive :



Autre objectif de cette mise à jour améliorer l’accès aux fichiers stockés sur OneDrive sans synchronisation ou téléchargement de dossiers complets