animes

Résumé de l'épisode par ADN

Naruto c'est fini, mais la relève a été prise et c'est ADN qui s'occupe de partager la diffusion de Boruto en streaming VOSTFR et gratuitement ! Les épisodes sont diffusés le mercredi et mis en ligne dès 11H55. Avec un peu de retard, je vous invite aujourd'hui à découvrir le 6ème épisode intitulé simplement Le dernier cours !Lien de l'épisode :Au beau milieu de la forêt, Shino annonce brusquement à ses trois élèves qu'il va les tuer.D'emblée, Boruto reconnaît en lui le mystérieux pouvoir qui sévit depuis quelque temps à Konoha. Avec Shikadai et Mitsuki, il tente de mettre le professeur hors d'état de nuire mais, pour cela, il faut déjà se débarrasser des insectes destructeurs.