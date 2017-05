Xbox

Dans ce jeu développé par Destructive Creations (Hatred) à l'aide du célèbre moteur Unreal Engine 4, nous prendrons le contrôle d'une des quatre nations jouable du jeu, à savoir, les nations Viking, Anglo-Saxone, Allemande, et SlaveLe développeur nous promet une prise en charge native du pad avec un contrôle précis. Du point de vue de la stratégie, la gestion des ressources et la construction de villages devrait être simplifiée mais le jeu devrait proposerprenant en compte le terrain, l’expérience et le morale des troupes.Aucune date n'a encore été communiquée pour ce tire prévu sur Steam, Windows Store et Xbox One dans un proche avenir.