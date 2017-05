Critiques

Lire la critique d'Alien : Covenant

– Ridley, juste pour être sûr, je veux qu’on répète une dernière fois tous les deux. D’accord ?– Oui.– Alien : Covenant.– Oui.– C’est la suite de Prometheus, nous sommes d’accord ?– Oui, c’est bien ça.– Et ça se passe où par rapport au premier Alien ?– Toujours avant.– Très bien, donc c’est la suite du prequel, ok ?– Oui jusque là je te suis.– Les Alien vs. Predator on s’en branle, nous sommes toujours d’accord ?– Ah oui oui, complètement. J’ai déjà détruit l’univers qu’il essayait de lier à la saga Alien avec Prometheus déjà.– Ok, ça c’est une bonne nouvelle. Mais je ne comprends pas un point alors, tu veux faire encore une suite derrière Alien : Covenant ?– Oui.– Mais toujours avant le premier Alien ?– Oui oui, toujours.– Ok, ça me semble tout à fait envisag…– Sauf qu’il y aura encore 5 suites à Alien : Covenant.– …– …– Cinq ?! Et elles se passeront toutes avant le premier film ?!– Probablement.– Comment ça « probablement » ?!– Ce qui compte, c’est que j’ai besoin de millions de dollars pour pondre encore 4 films, c’est possible ou non ?– Bien évidemment que c’est possible Ridley … Je dis juste qu’il serait temps d’arrêter de trainer avec James Cameron, il a une mauvaise influence sur toi.– Ah et la suite de Covenant se passera avant Covenant, mais après Prometheus.– …– …– Ferme la Ridley, je signe le chèque et va t’occuper de tes films avant qu’on ne change d’avis …