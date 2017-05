Degica Games

Le genre Shoot'em Up se porte très bien actuellement, même s'il a connu un petit passage à vide et les annonces s'enchaînent suret. L'éditeur Japonaispar exemple s'est particulièrement fait connaître surdepuis quelques temps via pas mal de portages sortis autrefois surqu'ils ont effectué surJustement, après avoir annoncésuretviennent d'annoncer aujourd'hui via un Tweet l'arrivée prochaine de l'excellente saga, qui a fait les beaux jours de pas mal de consoles autrefois commeOn en saura pas plus aujourd'hui, maisà ajouté deux choses via leur Tweet et la défilante des commentaires. Tout d'abord, on aura plus d'informations la semaine prochaine, dont notamment les supports sur lequel sortira, même si on se doute qu'il sortira soit, soit, soit sur les deux supports en même temps. Ensuite, ce portage sera basé sur la version originale (la version Arcade donc) et non la versionqui avait été traduite de façon horrible et qui était doté d'une OST différente de la version Japonaise et surtout d'une nullité absolue.Pour rappeler un peu les choses,c'est ça :