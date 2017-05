En déplacement à Soyaux, l'Olympique Lyonnais n'a pas fait dans la dentelle pour obtenir son onzième titre de Champion de France. Grâce à une large victoire (9-0), les Féminines de l'OL récupèrent le titre à deux journées de la fin, surclassant le MHSC (2ème) à 8 points. Grâce à une première mi-temps canon (5-0), les Lyonnaises ont déroulé pour s'offrir un nouveau succès de poids. Hegerberg, Morgan et Le Sommer ont, toutes trois, inscrit un doublé. Les Rhodaniennes ne devront, cependant, pas trop fêter leur titre puisqu'elles vont rencontrer trois fois le PSG en 4 matchs. D'abord en Championnat la journée prochaine, puis en finale de Coupe de France et enfin en finale de la Ligue des champions le 1er juin.

posted the 05/08/2017 at 05:04 PM by gat