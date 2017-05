une interrogation qui résonne de manière particulière en ces temps de plus en plus troublés...est le futur album solo de Roger Waters, le membre fondateur de Pink Floyd qu’on ne présente plus.Il s’agira de son 5ème album studio, le premier depuis le chef d’oeuvresorti il y a près de 25 ans.Fidèle à sa réputation d'humaniste révolté, Waters promet encore une fois un album engagé., déclare t-il dans une interview àLe chanteur, qui a fêté ses 73 ans en septembre dernier, affirme que l’album est en accord avec le mécontentement qu’il a montré lors de l'interprétation à Mexico en octobre dernier deissu du célèbre album, devant des projections de Donald Trump juxtaposées au mot pendejo ("stupide" en espagnol).Plusieurs morceaux du futur album, dont la sortie est prévue le 2 juin 2017, ont d'ores et déjà été dévoilés, dont le très FloydienUn titre dont la ligne de basse très marquée fera immanquablement penser à des morceaux commeet. L'ambiance générale et la production rappèleront elles sans ambiguité l'album. Une franche réussite qui ne laisse augurer que du bon.Un deuxième titre a été dévoilé hier,, dont la simplicité guitare/voix fera forcément penser àde l'album...Rappelons que Waters se lancera à la fin du mois de mai dans une nouvelle tournée mondiale, le, qui aura la lourde tâche de succéder à la tournéequi est, avec près de 460 millions de dollars récoltés entre 2010 et 2013, la tournée d'un artiste solo la plus lucrative de l'histoire.Une tournée qui devrait passer par l'Europe en 2018.Autant dire que je suis déjà dans les starting block pour avoir des places