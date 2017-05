Anime/Manga

Résumé: La destruction de l’univers est à craindre au tournoi du pouvoir. Les 10 membres de l’équipe de l’univers 7 ont finalement été choisi par Son Gokû. Peu de temps avant le tournoi, Gokû et TenShinHan font équipe contre Gohan et Piccolo dans un match d’entrainement.Résumé: Pendant leur entrainement, Gohan s’est montré assez puissant pour tenir tête à Gokû, montrant qu’il est devenu bien plus fort qu’avant. Pendant ce temps, Vegeta se rend dans la salle du temps pour s’entrainer.Résumé : Majin Buu ne pourra pas participer. Il s’avère qu’il s’est encore endormi et ne pourra pas se réveiller avant deux mois. Gokû se précipite voir Buu.Résumé: Après avoir vu de ses propres yeux que Buu ne se réveillera pas quoiqu’il arrive, Gokû suggère de recruter Freezer comme 10ème membre de l’équipe. Alors que tout le monde s’y oppose, Gokû se dépêche d’aller voir Baba la voyante afin de ressuciter Freezer pour seulement 24 heures.