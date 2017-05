Ligue 1

Large vainqueur de Bastia 5-0, le Paris Saint-Germain est revenu provisoirement à hauteur de Monaco en tête du classement. Mais l'ASM, avant son rendez-vous à Nancy (20h), compte deux matchs en moins. Le club de la capitale continue néanmoins de mettre une petite pression sur l'équipe de la Principauté.Au quart d'heure de jeu, les Parisiens pouvaient ouvrir le score par Thiago Silva, mais la tête piquée du Brésilien manquait le cadre d'un rien. Lucas pensait y parvenir ensuite en décochant un missile des 30 mètres qui finissait sa course sur l'équerre du but de Leca. 30 secondes plus tard, les montants bastiais tremblaient encore... Logiquement, les Corses finissaient par rompre.Au terme d'un beau mouvement collectif, Lucas, servi sur un plateau par Matuidi, poussait le ballon au fond (1-0, 32e). Dans la foulée, Verratti doublait la mise pour le PSG. Un but très litigieux. Dans la surface, Leca allait prendre des nouvelles de Matuidi, au sol. Voyant le but déserté, Verratti frappait des 20 mètres. Le portier bastiais, surpris, était battu (2-0, 34e). Alors que même Matuidi allait voir l'arbitre pour lui expliquer la situation, M. Letexier, loin d'être un des sifflets les plus inspirés de notre championnat, ne voulait rien savoir et donnait même un carton jaune à Leca...Après avoir éliminé cinq Bastiais, Verratti pouvait signer un doublé avant la pause mais Leca avait le dernier mot cette fois. Les Corses n'y étaient déjà plus. A l'heure de jeu, Meunier, excellent sur son côté droit, pouvait lui aussi inscrire son petit but, mais sa tête déviée était sortie du bout des gants par Leca. Il fallait finalement attendre le dernier quart d'heure pour voir les filets trembler de nouveau. Servi sur un plateau, Cavani inscrivait son 32e but de la saison en championnat (3-0, 76e). Le 33e n'était pas loin, mais Leca sortait son penalty de façon magistrale ensuite. Le 4-0 était l'oeuvre de Marquinhos, à la conclusion d'un gros travail de Lo Celso, à peine entré en jeu. Lequel envoyait ensuite une volée terrible sur le barre de Leca. Ce but-là tremblait aussi un moment...En toute fin de match, Cavani signait enfin son doublé, ajustant parfaitement Leca (5-0, 89e). Face à un adversaire très vite dépassé et vraiment faible, le PSG s'est logiquement promené. De quoi obliger Monaco à aller chercher un titre qui lui est toujours promis.