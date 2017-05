Si comme moi vous désespériez de voir Gorillaz de retour en concert en France, sachez que vos prières ont été entendues!Dans le cadre dudestiné à soutenir l'album éponyme sorti le 28 avril, le groupe fera une escale le 24 novembre dans la capitale française.La demande étant très forte, le groupe virtuel créé par Jamie Hewlett et Damon Albarn (Blur, The Good the Bad and the Queen...) a ajouté une 2ème date le 25 novembre pour permettre au plus grand nombre d'avoir une chance de les voir en live. J'ai réussi à avoir des places pour les 2 dates, je déciderai certainement au dernier moment à quel show j'assisterai ^^Je suis personnellement assez partagé sur la qualité de ce 5ème album; le très bon côtoie le très mauvais, le groupe ayant noyé son talent sous une avalanche de collaborations diluant l'essence même de ce qui a fait le succès des précédents albums...Je retiens quand même d'excellents moments, commeetqui est réellement le sommet de ce 5ème opus...