Jeux Vidéo

c'est notre nouvelle émission consacrée au jeuxvidéo sur PassionJapan, vous retrouverez régulièrement des vidéo test, des critiques ainsi que des analyses. Pour la cette nouvelle émission,se penche sursursortie le 28 avril 2017.Mario Kart 8 DELUXE :Mario, Luigi, Peach et d'autres personnages populaires de la série Super Mario sont rejoints par de nouveaux et d'anciens pilotes comme le Roi Boo, Skelerex et Bowser. Jr. Même les Inklings de Splatoon s'invitent dans la course !Faites la course sur terre, sous l'eau, dans les airs et même sur les murs et les plafonds à travers 48 circuits pleins de surprises. Tous les circuits et les pilotes de Mario Kart 8 sur Wii U sont retour dans Mario Kart 8 Deluxe, y compris les circuits téléchargeables sortis précédemment inspirés de The Legend of Zelda, Animal Crossing, Excitebike, et bien d'autres encore !Vous avez la possibilité de choisir parmi différentes classes de vitesse, comme celle du Grand Prix 150cc ou l'ultra-rapide Grand Prix 200cc. Vous débutez dans Mario Kart ? Activez la conduite assistée pour vous aider à prendre vos marques avec le jeu et vous empêcher de sortir de piste.