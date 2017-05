Ce mercredi en début de soirée, l'Olympique Lyonnais a très certainement dit adieu à son rêve de remporter la Ligue Europa ! Sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, les Rhodaniens, très fébriles défensivement, se sont lourdement inclinés (4-1), en demi-finale aller de la compétition. Il faudra donc compter sur un petit miracle au match retour, dans un peu plus d'une semaine au Parc OL, pour rallier Stockholm et la finale de la compétition.



L.Europa - 1/2 finale aller

Ajax Amsterdam - Olympique Lyonnais : 4-1 (2-0)

Buts : B.Traoré (25ème, 71ème), K.Dolberg (34ème), A.Younes (49ème) pour l'Ajax - M.Valbuena (66ème) pour l'OL.





LE FAIT DU MATCH

Les largesses défensives lyonnaises. On se répète, encore, mais l'Olympique Lyonnais présente bien trop de points faibles défensifs pour s'imposer comme un candidat sérieux à la victoire finale dans la compétition. Après un début de premier acte maîtrisé, les hommes de Bruno Genesio ont encaissé l'ouverture du score néerlandaise, sur un coup-franc, autre gros point faible des Gones. Un premier but qui a précipité leur chute. Derrière au score au tableau d'affichage, les coéquipiers de Nabil Fekir se sont ensuite dispersés et ont laissé des boulevards à des Bataves, joueurs et techniques, qui n'en demandaient pas tant. Sans un excellent Anthony Lopes, l'addition aurait même été beaucoup plus salée.





LES BUTS

1-0 (25ème) : L'Ajax prend les devants ! Sur un coup franc situé à l'angle droit de la surface, à la suite d'une faute de Jérémy Morel, Hakim Ziyech enroule parfaitement le cuir du pied gauche. Bertrand Traoré parvient à effleurer la balle de la tête et ouvre le score ! Anthony Lopes est battu sur sa droite. C'est le troisième but de Bertrand Traoré en Europa League cette saison.

2-0 (34ème) : Le break pour les Bataves ! Sur un mauvais dégagement au pied d'Anthony Lopes, Bertrand Traoré remporte son duel de la tête et renvoie le cuir en direction de la surface. Lancé dans le dos de Mouctar Diakhaby, Kasper Dolberg se présente au duel face à Anthony Lopes. Depuis la droite de la surface, l'attaquant danois marque d'un extérieur du pied droit parfait. C'est le cinquième but de Kasper Dolberg en Europa League cette saison.

3-0 (49ème) : L'Ajax alourdit la marque. Lucas Tousart est coupable d'une nouvelle perte de balle, qui profite aux joueurs bataves. Amin Younes est lancé dans l'espace et, depuis la gauche de la surface, décoche une frappe du pied droit. Ladite frappe est détournée par Nicolas Nkoulou et trompe Anthony Lopes. Malgré la tentative de sauvetage de Diakhaby, le cuir a bel et bien franchi la ligne de but. C'est le quatrième but d'Amin Younes en Europa League cette saison.

3-1 (66ème) : L'OL reprend espoir ! Les Gones poussent et sont dans un temps fort. À la suite d'un mauvais renvoi de Lasse Schöne, Mathieu Valbuena récupère le cuir à l'entrée de la surface. Après avoir contrôlé, le petit milieu de terrain lyonnais décoche une frappe croisée du pied droit. Peu puissante mais très précise, cette dernière va se loger dans les filets d'un André Onana battu sur sa droite.C'est le troisième but de Mathieu Valbuena dans la compétition cette saison.

4-1 (71ème) : Le doublé pour Traoré, le calice jusqu'à la lie pour l'OL ! Apathique, la défense des Gones s'arrête de jouer, sans raison. Depuis le côté gauche, Hakim Ziyech prend son temps pour, du gauche, centrer fort devant le but. Bertrand Traoré, lancé, parvient alors à placer son pied gauche en opposition pour tromper un Lopes dépité. Le quatrième but de l'international burkinabé dans la compétition.





L'HOMME DU MATCH

Bertrand Traoré (Ajax). L'attaquant prêté par Chelsea a été le grand bonhomme de cette rencontre. Double buteur à des moments clés du match, passeur décisif, il a donné le tournis à l'arrière-garde rhodanienne.





LES NOTES DE L'OL

OL : Lopes (5) - Jallet (3), Nkoulou (3,5), Diakhaby (2,5), Morel (4) - Tousart (2,5), Gonalons (Cap.) (3,5) - Cornet (2,5), Tolisso (2,5), Valbuena (4,5) - Fekir (3).

