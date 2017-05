Anime/Manga

Suite à l'annonce des éditions Full Color de Dragon Ball en Italie pour janvier 2018, la Full Color édition du manga Dragon Ball se fait maintenant fortement désirer en France .Pour rappel, l’édition Full Color de Dragon Ball est sortie au Japon en février 2013 avec trois volumes couvrant l’arc Saiyan, puis cinq volumes couvrant l’arc Freezer en avril 2013. Ces sorties ont été suivies en avril, mai et juin 2014 avec les six volumes de l’arc Cell et les six volumes de l’arc Majin Buu. Chaque volume contenait alors 17 chapitres sur 248 pages et avait en introduction un récapitulatif en couleur des volumes précédents. Une des particularités de l’édition Full Color était l’adaptation dans chaque volume des fameuses FAQ Dragon Ball avec des réponses données par la Shueisha et Akira Toriyama, éléments qui n’apparaissent pas tout le temps dans les traductions françaises.