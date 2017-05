animes

Résumé de l'épisode par ADN

Naruto c'est fini, mais la relève a été prise et c'est ADN qui s'occupe de partager la diffusion de Boruto en streaming VOSTFR et gratuitement ! Les épisodes sont diffusés le mercredi et mis en ligne dès 11H55. Avec un peu de retard, je vous invite aujourd'hui à découvrir le 5ème épisode intitulé simplement Bataille de Ninjutsu entre sexes !Lien de l'épisode :La classe de Ninjutsu accueille Mitsuki, un nouvel élève. Cet enfant originaire d'Oto n'est pas tout à fait un inconnu pour Boruto et ses amis, qui l'ont vu le matin même en ville alors qu'il venait de terrasser un fou furieux. Le lendemain, le professeur Shino organise une fête en l'honneur du jeune étranger, à grands renforts d'effets pour le moins spéciaux.