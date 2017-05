Game Critik RETRO est une émission qui revient sur les 15 ans du Nintendo Game Cube, sortie le 14 septembre 2001 et le 3 mai 2012 en France. Une émission rétrospective sur ce qui a fait le succès d'estime de la console les jeux, les accessoires, les collaborations...

posted the 05/03/2017 at 03:04 PM