l’objectif visé ce sont les écoles

Windows 10 S

- Gratuit pour toutes les écoles sur leurs PC Windows Pro actuels.



- Gratuité de « Microsoft Office 365 for Education » avec Microsoft Teams.



- Un an de gratuité de « Minecraft Education Edition ».





Comment ne pas reproduire l’échec de Windows RT ?

- Un store plus conséquent qu’à l’époque Windows 8 malgré encore quelques faiblesses.



- Projet Centennial : qui permet de convertir simplement des logiciels Win32 en applications UWP (Orbital vous en parlait plus en détail sur : « La face cachée du projet Scorpio)



- 7 partenaires (Samsung, Acer, Asus, Toshiba, Fujitsu, HP ou encore Dell)



- Un prix de départ bas (189$ pour les modèles entrées de gamme)



- La possibilité de migrer sur Windows 10 Pro pour 50$ (au Etats-Unis cet upgrade sera gratuit jusqu’au 31.12.2017, à confirmer pour l’Europe)

Surface Laptop

sa finesse, sa rapidité, son poids plume, son autonomie (annoncée) avec toujours un design bien senti





Au programme :



- Ecran tactile PixelSense (2256 x 1504 pixels ) de 13.5 pouces avec un ratio de 3 :2



- Core i5 / i7 Kaby Lake



- Carte graphique : Intel HD 620 (i5) / Intel Iris Plus Graphics 640 (i7)



- RAM : 4 / 8 / 16Go



- HDD SSD : 128 / 250 / 512Go



- Caméra frontale 720p (compatible Windows Hello)



- Autonomie de 14h30 en lecture vidéo



- 9.9mm d’épaisseur



- Poids : 1.25Kg



- Connectiques : USB 3.1, MiniDisplay, prise jack



- Compatible : Surface Pen, Surface Dial.



- OS : Windows 10 S.





Microsoft vient d'achever sa conférence destinée à l'Education. Windows 10 S et Surface Laptop ont été au centre de ce rendez-vous du 2 mai.Secteur prisé où Microsoft a toujours eu une place privilégiée, l'entreprise voyait sa position affaiblie depuis quelques années : que ce soit avec certains logiciels libres mais aussi etavec l'initiative de Google avec ses Chromebook, qui ont un certain succès dans les écoles (américaines essentiellement).Deux choses viennent d’être annoncées pour se relancer sur le secteur de l’éducation :Pour faire simple, c’est tout Windows 10 Pro… Oui, il faudra passer par le Windows Store !Mais ne vous trompez pas :Ainsi les élèves ne pourront pas installer League of Legends, pour faire illusion pendant le cours du prof de maths.En sus, le professeur pourrapar les élèves.Mieux encore, avec une simple clé usb, il pourra sauvegarder le paramétrage des ordinateurs de sa classe pour paramétrer de la même façon une autre salle de cours.On notera du coup pour cet OS, unDe manière tout à fait concrète,c’est :Au final ça vous rappelle probablement quelque chose ? Comment ? Windows RT vous-dites ?Une chose semble certaine, Microsoft ne veut pas rejouer le même scénario.Grande différence d’entrée de jeu avec Windows RT :Nous sommes bien sur des processeurs x86 classiques. ARM n’est pas encore convié à la fête même si cela reste dans l’ordre du possible à terme. Cela parait superflue mais c’est un point important...En résumer les possibilités de ce Windows 10 S face à Windows 10 Famille et Pro se traduisent par :Avec ce nouvel appareil Surface, Microsoft ne vient pas directement chatouiller les Chromebooks. Les deux produits ne jouent littéralement pas dans la même catégorie.Avec ses 999$ (1149€ en France tout de même...), ce nouveau petit de la team Surface brille parUn certain décalage se crée dès lors. Une configuration, un design et un prix haut de gamme en somme, mais avec Windows 10 S ? Ce même OS Windows allégé destiné aux étudiants ?Soit,. Ce sont les 7 partenaires qui s’en chargeront.Fort heureusement (et comme dis plus haut) la mise à jour vers Windows 10 Pro sera gratuite jusqu'au 31.12.2017 puis à 49$ après échéance.Plusieurs coloris sont prévus au Etats-unis, cela reste à confirmer pour l’Europe. La disponibilité s’effectuera en juin prochain outre atlantique.Petit bonus, la souris de la ligne Surface Laptop :