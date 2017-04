Autres

Shadow of the Tomb Raider

Eidos Montréal

Meagan Marie

"Hey all, our fansites are using a quote which I sent them yesterday. I've been recieveing lots of questions about if we are showing TR content at E3 this year, and since transparency is important to us, confirmed that we won't be.



Expect some Lara-related news later this year."

Après les rumeurs autour d'un certainsois disant développé par, nous n'avons pas eu plus d'infos sur la prochaine aventure de Lady Croft. Mise à part, une nouvelle rumeur évoquant une apparition à l'E3 2017.C'était sans compter le démenti de, community manager chez Crystal Dynamics :Ce qui en résumé veut dire qu'elle reçoit beaucoup de questions à propos d'une apparition de contenu relié à Tomb Raider à l'E3 de cette année, et que, comme la transparence est importante avec eux, elle confirme qu'il n'y aura rien de tout cela.En revanche, elle précise que nous pouvons espérer des informations autour de Lara plus tard cette année.De là on peut directement penser à la Gamescom avec alors l'annonce d'un nouvel opus, mais dans ce cas pourquoi ne pas reprendre le terme Tomb Raider plutôt que de juste mentionner Lara ? D'autant plus que ce ne serait pas la première fois que CD balance un petit mensonge pour faire surprise ensuite.La patience est donc de mise. Cela peut concerner des comics, les fameuses figurines dont on a plus nouvelles, un nouveau jeu Lara Croft après le temple d'osiris, un Tomb Raider II Anniversary, un patch scorpio pour ROTTR ou soyons fou, l'accomplissement ultime pour mes besoins, la rétro xbox one des Tomb Raider Anniversary/Legend/Underworld.