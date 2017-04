L'OM brillant, celui qui avait étrillé Saint-Etienne, est de retour. Une victoire éclatante 5-1 sur la pelouse de Caen. De quoi bomber le torse avant les trois derniers matchs décisifs en championnat. Et aussi se dire qu'il faut croire en cette équipe. Car quand elle décide de dérouler devant, quel plaisir...Deuxième déplacement, et deuxième confirmation que Rudi Garcia est sûr de la force de son équipe. Les choses ne se sont peut-être pas passées comme prévu à Nancy, mais l'idée reste la même avec un milieu Sanson-Lopez-Vainqueur : jouer, multiplier les passes, régaler. Caen se signale avec une offensive d'entrée. Une volée de Nicolas Seube qui passe de peu à côté. Mais Marseille ne met pas une mi-temps à s'en remettre. Dans la foulée, l'OM se déploie vers l'avant. Sur un centre, Damien Da Silva se dégage d'une aile de pigeon. C'est joli, mais face à Thauvin, ça ne pardonne pas. L'offensif marseillais contrôle l'offrande de la poitrine avant de fusiller Vercoutre d'une splendide reprise de volée. Quelques minutes plus tard, bien lancé par Payet sur son côté droit, il centre en première intention fort au second poteau pour un Lopez qui déboule et double la mise. 0-2 mais pas le temps de souffler. Il n'y a pas encore 10 minutes au tableau d'affichage que Santini le Croate réduit la marque d'un superbe piqué qui fait mouche. Quel match. L'OM continue à dérouler au milieu de terrain. Gomis pense marquer son 18e but dans un formidable numéro d'adresse où il dribble Vercoutre. Mais il est hors-jeu. Qu'à cela ne tienne, Lopez signe un doublé avec, plaisir, une balle relâchée par Vercoutre sur une bonne frappe de Payet. Le score ne bouge plus jusqu'à la mi-temps, alors que Caen a deux occasions de revenir. Mais Rodelin les gâche, aussi parce que Rod Fanni sur la seconde est très attentif.Le problème, c'est que l'OM semble se satisfaire de cet avantage au retour des vestiaires. Caen commence à pousser, et si la réduction du score s'opère rapidement, cela peut vite devenir compliqué. Alors l'OM profite de sa supériorité technique pour reprendre le dessus. Avec des contres très rapidement joués. Bien lancé par Payet, Gomis glisse parfaitement dans le bon tempo à Thauvin. Le milieu offensif pique son ballon d'un coup d'un seul, surprenant l'ancien portier lyonnais. Un vrai bonheur. Thauvin, décidément en forme, donne une nouvelle balle de but à William Vainqueur. Mais à bout portant, le milieu défensif ouvre trop son pied. N'étant bien servi que par soi-même, Thauvin finit d'enfoncer Vercoutre à la toute dernière minute du temps additionnel sur un nouveau caviar de Sanson. Un contrôle dans la course, une frappe croisée qui fait mouche, et le goal-average est bien soigné pour la fin de saison. La fin de saison va être bien excitante.