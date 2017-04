Wakanim nous propose de découvrir en simulcast, la sérieen simulcast. L'anime est l'adaptation du manga de Hajime Isayama par le studio WIT STUDIO sous direction de Masashi Koizuka.L'anime est prévue pour le 01 Avril 2017 à 16h -16h30, au Japon et en France.Histoire :L’arrivée du titan colossal a complètement bouleversé la vie de Eren Jäger. Après s’être enrôlé dans l’armée pour le combattre ainsi que ses congénères, Eren se transforme lui-même en ce qu’il exècre le plus. Mais il comprend rapidement que ses nouveaux pouvoirs peuvent lui servir à repousser ses assaillants. Un peu de répit lui est ensuite accordé après sa courte victoire contre le Titan féminin. Mais il doit désormais faire face à une horde de titans s’approchant dangereusement du Mur Rose. La bataille pour sauver l’humanité continue !

posted the 04/29/2017 at 02:59 PM by alchemist