A cinq jours de sa demi-finale aller de Ligue Europa face à l'Ajax, l'OL a décroché une victoire aussi précieuse que difficile à Angers, vendredi soir, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1 (2-1). Les Lyonnais reprennent provisoirement la quatrième place du classement. Ligue 1 - 35e journée SCO Angers - Olympique Lyonnais : 1-2 (0-2) Buts : N'Doye (49e) pour Angers ; Valbuena (17e), Fekir (42e) pour l'OL LE FAIT DU MATCH Le SCO touche du bois. Alors que l'OL a fait preuve d'un réalisme froid en première période, les Angevins ont, eux, eu beaucoup de mal à concrétiser leurs nombreuses occasions au cours de cette rencontre. Revenus dans la partie grâce à la réduction du score de N'Doye en début de deuxième période, les hommes de Stéphane Moulin ont échoué de peu dans leur quête de points. La faute, notamment, à ce manque de réussite symbolisé par cette tête de Toko Ekambi à un quart d'heure de la fin. Sur un excellent service de Mangani, l'ailier angevin a repris le ballon d'une tentative lobée venue s'écraser sur la transversale de Lopes. LES BUTS 0-1 (17e) : au coeur de leur surface, les Angevins ne parviennent pas à se dégager. Après une première frayeur, Gonalons hérite du ballon au deuxième poteau et centre fort. Letellier intervient du poing mais Valbuena se trouve sur la trajectoire et ouvre la marque du genou droit. 0-2 (42e) : après une faute de Mangani, Fekir obtient un bon coup franc qu'il se charge lui-même de frapper. Sa tentative du pied gauche évite le mur angevin avant de surprendre Letellier, auteur d'une faute de main. L'OL double ainsi la mise... sur sa deuxième frappe de la rencontre. 1-2 (49e) : après une frappe de Toko Ekambi déviée par Morel en corner, Mangani trouve la tête de N'Doye. Le capitaine angevin prend le dessus sur la défense lyonnaise pour battre Lopes sur sa droite. LES NOTES Angers : Letellier (5,5) - Cissokho (6), Pavlovic (4), Thomas (5,5), Manceau (5) - N'Doye (6,5), Santamaria (6), Mangani (6) - J.Bamba (5), Diedhiou (5), Toko-Ekambi (5,5). Lyon : Lopes (6) - Jallet (5), Nkoulou (4), Diakhaby (4), Morel (6) - Gonalons (5), Tousart (5) - Cornet (4), Tolisso (5,5), Valbuena (5) - Fekir (6).

