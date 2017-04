animes

Crunchroll.fr nous proposent de découvrir en simulcast la nouvelle saison de la série(début de la 2ème saison). Cette nouvelle série adaptera le tout premier arc de l’histoire, soit le début du manga original. Berserk est réalisée par Shin Itagaki(Devil May Cry, Black Cat) au sein du studio Millepensee et produite par LIDENFILMS (TERRAFORMARS, The Heroic Legend of Arslan).RÉSUMÉPorté par la rage qui enflamme son cœur, Guts poursuit sa quête de vengeance. Sur son chemin, des hors-la-loi sans scrupules, des esprits malfaisants et un enfant dévoué à Dieu. À chaque nouveau combat, devant chaque nouvel ennemi, il éprouve de plus en plus de haine et perd le peu d'humanité qu'il lui reste encore. Comment s'achèvera son voyage ? La réponse est tapie dans l'ombre et les ténèbres…