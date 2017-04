C'est la surprise du jour, voire la surprise du mois. Kadokawa Games , G.Rev et Degica Games viennent d'annoncer aujourd'hui-même un certain Senko no Ronde 2 à destination de la PlayStation 4, mais également sur Steam. Le développement serait même très avancé, de même que sa localisation, puisqu'il sortira cet été partout dans le monde.



La saga très méconnue, mais néanmoins pourtant excellente Senko no Ronde est un mélange hybride entre du Shoot'em Up et du Versus Fighting et qui fut lancée dans les salles d'Arcades Japonaises en 2005. La saga se compose de quatre épisodes au total. Tout d'abord Senko no Ronde sorti en Arcade en 2005, Senko no Ronde SP sorti en Arcade en 2006, Senko no Ronde Rev.X sorti sur Xbox 360 en 2006 (il fut même sorti mondialement) et enfin Senko no Ronde Duo sorti en Arcade et sur Xbox 360 en 2010. Le gameplay du jeu permet aux joueurs de se battre avec des mecha nommés "Landers" en tirant à distance comme dans un Shoot'em Up, mais également combattre au corps à corps comme dans un jeu de combat.



A propos de la saga Senko no Ronde :



Senko no Ronde du développeur G.Rev est un mix entre un Shoot'em Up Danmaku et un espèce de jeu de combat proposant plusieurs personnages tous différents les uns des autres, un scénario impliquant les personnages en question et une invasion de tirs à l'écran digne d'un Danmaku auquel les joueurs devront faire attention.



Senko no Ronde/Senko no Ronde SP (Arcade) :



Sorti dans les salles d'Arcade Japonaises en avril 2005, le premier épisode de la saga propose huit personnages pilotant leurs Landers (les vaisseaux de combat) dans des batailles en 1 vs 1. La version SP était quand a elle était une MAJ du précédent volet et fut sortie en août 2006.



Senko no Ronde Rev.X (Xbox 360) :



Sorti en juillet 2006 au Japon sur Xbox 360 et dans le monde entier sous le nom de Wartech : Senko no Ronde , il s'agit d'un portage du précédent volet sorti en Arcade proposant une MAJ graphique importante et des éléments scénaristiques supplémentaires.



Senko no Ronde Duo (Arcade/Xbox 360) :



Sorti en tant que suite en 2009 au Japon en Arcade, puis en 2010 au Japon sur Xbox 360. En plus de conserver son style unique de Shoot'em Up/Versus Fighting comme dans les versions précédentes, cette version propose de nouveaux personnages, mais également de nouvelles mécaniques et de multiples améliorations dans le jeu.