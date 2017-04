Coupe de france

Ce n'était même pas l'équipe B de Monaco. La C, au mieux. Très rajeunie, l'ASM, plombée en plus par une erreur de son portier remplaçant De Sanctis, a logiquement explosé au Parc des Princes (0-5). Le Paris Saint-Germain, qui alignait lui toutes ses stars, s'est offert un petit galop d'entraînement.Malgré une équipe excessivement rajeunie (Mendy et Sidibé à l'infirmerie, Glik, Jemerson, Bakayoko, Lemar, Moutinho, Mbappé et Falcao laissés au repos, Subasic, Fabinho, Dirar et Silva sur le banc), l'ASM se procurait la première grosse occasion de cette demi-finale de Coupe de France. De la tête, Diallo obligeait Areola à sortir un énorme arrêt.Mais c'est bien le PSG qui ouvrait le score, Cavani profitant d'une erreur grossière de De Sanctis pour servir sur un plateau Draxler (1-0, 26e). Les Parisiens doublaient rapidement la mise. Servi par Di Maria, Cavani réalisait une madjer parfaite (2-0, 31e). Superbe. Avant le repos, Matuidi pouvait à son tour faire trembler les filets mais c'est le poteau qui repoussait sa tentative.Au retour des vestiaires, c'était toujours aussi compliqué pour les jeunes pousses monégasques. Sur un centre de Di Maria, le malheureux Mbaé, surpris, marquait contre son camp (3-0, 51e). Dans la foulée, Matuidi donnait un peu plus d'ampleur au score en reprenant un nouveau centre de Di Maria (4-0, 52e). A 4-0, le PSG ralentissait le rythme. Comme s'il n'avait plus trop de motivation face à une équipe qui avait abdiqué depuis longtemps. En toute fin de rencontre, Marquinhos alourdissait toutefois encore la note (5-0, 90e).Sans surprise, Paris se qualifie donc pour la finale de la Coupe de France le 27 mai où il retrouvera Angers. Un adversaire qui, lui, aura le couteau entre les dents.