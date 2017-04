etont eu un accord pour de nombreuses années concernant l'apparition de véhicules de la marque dans des jeux, notamment les, et ce partenariat a pris fin en 2016.Depuis, les développeurs de jeux de course ont le champ libre si ils souhaitent que la marquesoit représentée dans leur jeu, etest fier d'officialiser ce nouveau partenariat en dévoilant aujourd'hui un nouveau trailer dedédié au constructeur, avec une petite flopée d'images.

Who likes this ?

posted the 04/26/2017 at 06:55 PM by liquidus00