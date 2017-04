Critiques

La première vague de Marvel pour cette année 2017 commence ! Après Captain America : Civil War et Doctor Strange, nous retournons dans l’espace pour rejoindre de nouveau l’équipe de joyeux cinglés des Gardiens de la Galaxie, 3 ans après un succès critique et public surprise. Arrivant rapidement dans les tops des meilleurs films de l’écurie Marvel, James Gunn revient derrière la caméra et en tant que scénariste pour essayer de renouveler avec ce même succès. La tâche n’était quand même pas aisée.Bref, avant de voir la nouvelle mouture de Spider-Man cet été et la troisième aventure solo de Thor en fin d’année, voyons ce second volume des aventures des Gardiens de la Galaxie et ce qu’il nous propose. Le tout bien évidemment garanti sans spoil.Sinon petite annonce concernant les 5 scènes post-génériques du film : il n’y en a qu’une de réellement utile concernant l’avenir de la saga. Les 4 autres scènes ne sont que des petits sketchs. Donc voilà ne vous attendez pas à un enchainement d’événements importants pour le futur de la phase 3. Maintenant, allons-y gaiement pour la critique !