animes

Résumé de l'épisode par ADN

Naruto c'est fini, mais la relève a été prise et c'est ADN qui s'occupe de partager la diffusion de Boruto en streaming VOSTFR et gratuitement ! Les épisodes sont diffusés le mercredi et mis en ligne dès 11H55. Avec un peu de retard, je vous invite aujourd'hui à découvrir le 4ème épisode intitulé simplement Bataille de Ninjutsu entre sexes !Lien de l'épisode :À l’Académie, les filles de la classe de Ninjutsu reprochent aux garçons leur comportement infantile et turbulent. Lorsque la tension monte encore d’un cran entre Boruto et Sarada, Shino décide d’organiser dans l’école une sorte de course entre les deux sexes. L'occasion pour les apprentis ninjas de faire étalage de leurs techniques.