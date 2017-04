Le Raspberry Pi est vraiment intéressant pour son rapport puissance/prix/watts. Du coup vu qu'il consomme a peine 3 watts, je me suis dit qu'il valait mieux que je remplace le PC qui était en dessous de la TV (i5 4570 :) par ce petit gadget.Au niveau de la connectique, le RPi 3 est alimenté en USB via la Freebox et je le manipule avec une manette Xbox One.Version "user friendly" de Retropie, Recalbox est vraiment simple d’accès et permet de jouer jusqu'à la PS1.Pour scanner mes jeux, je passe par Universal XML Scraper qui me permet d'avoir les synopsis en français (enfin!) et des images personnalisés.Intégrer à Recalbox, Kodi me sert principalement pour 3 plugins :- Vstream : streaming de contenus francophone/anglophone- Exodus : streaming de contenus anglophone- YoutubeC'est le gros de l'utilisation, ça permet d'économisé sur la facture EDF vu que ma femme est fana de séries tvFaut que je me renseigne sur un plugin NetflixVersion open-source de Gamestream (Nvidia), il permet de streamer son PC sur l'écran de TV comme les jeux Steam ou les émulateurs un peu plus exigeant.Un excellent livre qui permet d'exploiter au mieux cette petite carte :