Selon Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et Le Monde, les premières estimations sont les suivantes :Emmanuel Macron : 23,7 %Marine Le Pen : 21,7 %François Fillon : 19,5 %Jean-Luc Mélenchon : 19,5 %Benoît Hamon : 6,2 %Nicolas Dupont-Aignan : 5%Jean Lassalle 1,5 %Philippe Poutou 1,2 %François Asselineau 0,8 %Nathalie Arthaud 0,7%Jacques Cheminade : 0,2 %Nous vous rappelons qu'il s'agit là d'estimations provisoires qui sont amenées à évoluer dans la soirée.

posted the 04/23/2017 at 06:01 PM by jeanouillz