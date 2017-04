Critiques

J’ai loupé quelques grosses sorties cinéma récemment et je m’en excuse. Mais que voulez-vous, on ne peut pas tout voir ! Mais aujourd’hui nous sommes là pour parler d’un genre que j’adore depuis toujours : la science-fiction. Et pas n’importe quelle science-fiction, mais l’un de mes sous-genres préférés : la science-fiction horrifique ! Bref, je correspondais parfaitement à la cible publique du film. Avec en plus un casting 5 étoiles devant la caméra en guise de bonus.Sa bande-annonce laissait entendre que le film serait un Alien-like. Et en attendant, autant voir si le Alien-like est un meilleurque le prochain. Ce qui serait quand même d’une ironie particulièrement savoureuse.