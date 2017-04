animes

ATOM The Beginning, déjà disponible en manga aux éditions Kana, est une préquelle au fameux Astro Boy qui est aujourd'hui adapté en animé ! Cette série a été confiée aux studios Production IG, OLM et Signal MD avec à la réalisation Tatsuo Satô et Takahiro Yoshimatsu s'occupera du chara-design Côté bande son, elle est confiée à Noriyuki Asakura. Sur ce, je vous invite à découvrir la série proposée gratuitement chez Wakanim, chaque épisode étant gratuit 1 mois. Aujourd'hui, laissez-vous tenter par ce second épisode...Lien ->