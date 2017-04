Multi

"Pour raconter une histoire dans l'univers de Star Wars, nous prenons toutes nos inspirations en travaillant avec les scénaristes de Lucasfilm et en analysant les différents films.



Alors oui, il s'agira d'une histoire linéaire avec un début , un milieu et une fin où vous allez suivre Iden pendant 30 ans depuis le Retour du Jedi jusqu'au Réveil de la Force sur la base Starkiller. Ce n'est pas un ensemble de missions ou des histoires de guerre distinctes comme dans Battlefield 1, vous suivez Iden dans ce voyage et de temps en temps, vous changez de camp et vous êtes dans la peau d'un héros emblématique de la franchise parce qu'il s'agit d'une partie de l'ADN de Battlefront.



Vous serez parfois un soldat, parfois un pilote, et parfois vous serez Luke Skywalker armé de son sabre laser."

Une des choses qui a été reprochée àlors de la sortie deen 2015 a notamment été l'absence d'un mode histoire scénarisé. Le studio a visiblement l'intention de corriger le titre avec la nouvelle itération prévue pour cette fin d'année 2017.Les vidéos en marge de lanous ont permis de découvrir que nous incarnerons, une femme stormtrooper à la tête de, un escadron d'élite de l'Empire, dans une intrigue prenant placeA noter également queA l'occasion d'un récent entretien accordé à nos confrères dedes'est confié sur comment se construira l'intrigue de ce nouvel opus de Star Wars Battlefront et sur ce que nous pouvons attendre à ce sujet.Et nous apprenons notamment quebien qu'elle en restera le personnage principal.Pour rappel,sortira lesuret