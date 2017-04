Certes, l'arbitrage a été en dessous de tout. Monsieur Rainville a pris deux mauvaises décisions contre l'OM, crispant au fil du match toute une équipe et puisant dans ses réserves d'énergie. Mais cela n'excuse pas tout. A quelques minutes de la fin, Dimitri Payet part en contre, un 3 contre 2 à jouer pour les Phocéens. Mais le milieu offensif tarde à glisser le ballon en direction de Morgan Sanson et Florian Thauvin, qui ne peuvent marquer. Difficile de réclamer quoi que ce soit après ça, ce sera donc 0-0.Avant même le début du match, à voir la difficulté sur ce terrain d'enchaîner les contrôles et les passes, on se demande bien qu'est-ce qui est le plus handicapant : le fameux revêtement synthétique ou tout simplement la température lorraine, qui donne l'impression de jouer sur une surface gelée. Les joueurs de Rudi Garcia ont donc la possession mais elle ne sert pas à grand-chose. Au contraire, cela semble même rentrer dans les plans de Pablo Correa, qui a placé trois joueurs rapides en pointe. Après le quart d'heure de jeu, ce sont eux d'ailleurs qui ont la première occase par l'intermédiaire de Maoussa, qui est bien remuant, effectivement, et qui trouve le poteau de Pelé sur une frappe bien amenée. Marseille met du temps à revenir dans la partie, après la demi-heure de jeu, une fois que le pressing des locaux s'essoufle. Njie place un retourné, détourné par le bras d'un défenseur sans que cela choque l'arbitre. Sanson frappe ensuite lucarne opposée et c'est de peu à côté. Pas un vol le nul à la mi-temps, parce que Pelé a encore du sortir un arrêt réflexe sur sa ligne.La seconde mi-temps reprend avec de bonnes intentions, notamment un Maxime Lopez qui cherche le côté du but d'Ndy Assembé mais qui est à son tour contré. Il faut dire que Nancy s'est bien regroupé derrière. Hors deux occasions avant l'heure de jeu et encore un très bon arrêt de Pelé, l'OM a pris le dessus. La possession devant le but ne s'arrête pas, mais ça ne veut pas rentrer. Parti dans le dos de la défense, Thauvin part seul et trouve le poteau opposé sur une frappe en angle fermé. Cabella, qui est rentré en pointe, est ensuite lancé en profondeur mais déséquilibré juste à l'entrée de la surface par Cétout en qualité de dernier défenseur. Monsieur Rainville préfère ne pas siffler. De quoi enrager mais l'OM a encore le temps de marquer. Sauf que la fatigue se fait sentir et qu'un scénario "à la Metz" se fait sentir. Nancy marque d'ailleurs sur un coup franc excentré dans les cinq dernières minutes. Mais le but est refusé pour un hors-jeu logique. L'arbitre de touche avait lui décidé de bien faire son travail. Le match se termine sur une dernière frappe trop molle de Thauvin. Les rages et les regrets sont ailleurs.