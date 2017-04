Vous pouvez retrouver notre article sur le CPU et le disque dur interne en cliquant ici : CPU et HDD ou sur [url=] GPU et la mémoire système [/url]

Gestion de l'énergie

Nous allons donc nous pencher sur l’alimentation électrique, devenu un véritable déclencheur d'achat ou non pour certains... Cependant contrairement aux autres sujets traités cette semaine, il n’y aura pas de constat sur un éventuel « problème de départ ». La Xbox One n’ayant jamais souffert de soucis de ce genre.

- 8 niveaux d’alimentation pour le CPU

- 5 niveaux d’alimentation pour le GPU

- 3 niveaux d’alimentation pour la mémoire

de minimiser au maximum les besoins en alimentation électrique

Les 5 régulateurs de voltages à gauche du SoC

Aucune perte, aucune source de chaleur en trop.

d’atteindre une alimentation maximale de 245 watts

- La Xbox One : 220w (Kinect inclus)

- La Xbox One S : 120w

- La PS4 : 165w

- La PS4 PRO : 310w

Le système de refroidissement

- Le SoC de la Scorpio consomme plus d’énergie que n’importe quel autres systèmes mis en place sur les précédentes Xbox.



- Cette consommation énergétique du SoC induit un fort dégagement de chaleur et ce malgré le travail innovant qui a été fait sur la consommation électrique.



- Le passage de la mémoire de 8Go DDR3 aux 12Go GDDR5 représente aussi une consommation électrique en hausse et donc de la chaleur.

La solution sur Scorpio

Comment fonctionne une chambre à vapeur ?

la dissipation de chaleur se fait grâce à de l’eau déminéralisée sous vide, permettant ainsi un niveau d’ébullition bas afin de transformer le liquide en vapeur rapidement.

La fine couche verte en dessous du radiateur représente l'intérieur de la chambre à vapeur.

l’intégralité des 12 slots de mémoire GDDR5, le SoC Scorpio Engine et les 5 régulateurs de voltage

ce ventilateur puisera l’air froid du dessus

L'air froid passe au dessus pour ressortir à l'arrière

L'algorithme du système de refroidissement

32 indicateurs de chauffe

Les autres moyens de dissipation thermique

- En plus des classiques tubulures en cuivre présentes dans le radiateur pour conduire la chaleur, un autre tube cuivré a également été ajouté entre le transfo interne et le radiateur, du même schéma que sur Xbox One S, afin que la console n'ait pas à souffrir de cette intégration.



- Châssis troué : sous ce nom un peu louche, se trouve une technique particulière qui consiste à percer de "minuscules trous" tout le long à l'arrière du châssis. Cela permet à la console de respirer naturellement. Grâce à cela, les ingénieurs de Microsoft ont réussi a compacter tout les éléments de la console sans créer de surchauffe.

malgré la puissance de la console, Microsoft a réussi à limiter l'alimentation interne à 245 watts maximum. Ce qui relève d'un certains exploit d'ingénierie.

