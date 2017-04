Europa League - 1/4 de finale retour

Besiktas Istanbul - Olympique Lyonnais : 2-1 (3-3 en cumulé, 5-6 aux T.A.B)

Buts : Talisca (27e, 58e) pour Besiktas ; Lacazette (34e) pour l'OL.

Tirs au but réussis : Babel, Tosun, Hutchinson, Tolgay, Talisca, Uysal pour Besiktas ; Fekir, Tolisso, Ghezzal, Rybus, Valbuena, Diakhaby, Gonalons pour l'OL.

Tirs au but manqués : Tosic, Mitrovic pour Besiktas ; Jallet pour l'OL.



LE FAIT DE MATCH

Les poteaux ont sauvé les portiers ! On joue la 42ème minute et l'Olympique Lyonnais est au coude à coude avec Besiktas. Malgré les sifflets et le brouhaha assourdissant des 40 000 spectateurs stambouliotes, les Gones ont l'occasion de passer devant au score et de prendre une sérieuse option pour les demi-finales. Lacazette, trouvé dans la profondeur, se retrouve seul face à Fabri. Le Français se décale et ouvre son pied. Une superbe enroulée qui se termine, malheureusement, sur le poteau gauche du portier. En fin de match, la chance sourit toutefois à l'OL. Sur un centre long de Ricardo Quaresma, Anthony Lopes est lobbé et battu à cause d'une mauvaise appréciation sur la trajectoire. Le portier lyonnais peut cependant souffler puisque le centre/tir termine sur son montant droit. Quelques minutes plus tard, Lacazette, dans un ultime face à face, tapera la barre transversale. C'est le 4ème montant lyonnais face aux Turcs.



LES BUTS

1-0 (27e) : Confiant en attaque, Besiktas concrétise son temps fort sur un corner rapidement joué par Quaresma. Özyakup est trouvé par le Portugais, et trouve Talisca, seul à l'entrée de la surface. Le Brésilien, dos au but, se retourne et enchaîne une frappe à terre qui trompe Anthony Lopes. La Besiktas Arena exulte !

1-1 (34e) : Alexandre Lacazette recolle au score ! Le but stambouliote a le mérite de réveiller les Lyonnais. Plus entreprenants, les Gones se reposent sur une superbe finition de Lacazette pour égaliser. Gonalons trouve l'attaquant rhodanien d'une belle balle piquée et l'enchaînement contrôle de la poitrine frappe lobbée surprend Fabri.

2-1 (58e) : Talisca redonne l'avantage aux siens ! Plus tranchants que les Lyonnais en seconde période, les Turcs reprennent l'avantage grâce à leur milieu de terrain. . Sur un centre venu de la gauche et délivré par Adriano, le brésilien domine Morel et Gonalons de la tête pour tromper Lopes.



L'HOMME DU MATCH

Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais). Buteur ce soir, Alexandre Lacazette a, cependant, vécu une soirée contrastée à la Besiktas Arena. Ayant la balle du 1-2 juste avant la pause, le Lyonnais a failli une première fois en voyant sa frappe terminée sur le poteau. Bon dans le jeu, le Rhodanien va manquer un ultime face à face juste avant la 90ème minute. Parti à la limite du hors-jeu, le Tricolore a heurté la barre transversale, alors qu'il avait la balle de match. Entre la fin du temps réglementaire et le début des prolongations, il a été remplacé par Rachid Ghezzal et a terminé la rencontre sur le banc, le moral à zéro.



LES NOTES

Besiktas : Fabri ( 8 ) - Gönül (6), Mitrovic (6,5), Tosic (6), Adriano (6) - Atiba Hutchinson (4), Özyakup (4,5) - Babel (4), Talisca (7,5), Quaresma (5) - Tosun (4).

OL : Lopes (7,5) - Jallet (6), Nkoulou (6), Diakhaby (7), Morel (5,5) - Tousart (6,5), Gonalons (6) - Cornet (4), Tolisso (6), Valbuena (4) - Lacazette (6).