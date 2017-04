animes

Résumé de l'épisode par ADN

Naruto c'est fini, mais la relève a été prise et c'est ADN qui s'occupe de partager la diffusion de Boruto en streaming VOSTFR et gratuitement ! Les épisodes sont diffusés le mercredi et mis en ligne dès 11H55. Avec un peu de retard, je vous invite aujourd'hui à découvrir le troisième épisode intitulé simplement Metal Lee se déchaîne !Lien de l'épisode :Metal Lee a un gros problème : lorsqu’il est soumis au stress, il perd tous ses moyens. Et il en offre deux illustrations coup sur coup : lors de l’entraînement collectif au shuriken, puis sur le chantier de rénovation du Septième Hokage sculpté dans la roche. Irrité, Shikadai lui assène un jugement peu amène, avant de prendre conscience, grâce à son père Shikadai, que les échecs sont aussi formateurs que les succès.