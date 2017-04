Xbox

ID@Xbox

Je pense que c'est une grande chance pour tous ceux qui ne sont pas une grosse équipe de développement. Chez Tequila Works, nous avons près de 50 gars, mais ID@Xbox fournit à quiconque débute, la possibilité de publier son propre projet au même niveau que les plus grandes équipes de l'industrie. Pour les petites et les nouvelles équipes, c'est une énorme chance.



La relation que nous avons avec l'équipe d'ID a été incroyable. C'est une communication très rapide, c'est génial et très utile, car c'était la première fois que nous publions un jeu et nous étions un peu perdu au début, parce que nous ne savions pas que nous avions tant de choses à faire. Mais je dois dire que le processus de soumission des jeux avec Microsoft est le plus simple de tous. Nous soumettons des jeux sur PS4, Xbox et Steam, et le plus simple et le plus efficace est ID@Xbox.

Souvenez vous, il y a quelques temps le directeur d'ID@Xbox (Chris Charla) dévoilait que plus de 1000 jeux étaient en développement via le programme en question (on vous en parlait), ce qui avait de quoi nous faire dire que les déboires du lancement de la One étaient désormais oubliés pour les développeurs indépendant.Une nouvelle voix s'est récemment faite entendre pour vanter les mérites de la plateforme d'auto édition de Microsoft. Cette voix, c'est celle de Miguel Paniagua le producteur de Tequila Works (Rime) qui s'est confié au site MCVUK:De quoi rassurer une bonne fois pour toute ceux qui s'inquiétaient de la relation houleuse entre Microsoft et les indés en début de gen.