Salut, j'organise ce weekend un évènement PVP sursur. Lesera un un évènement PVP en arène à 6 en Battle Royal (chacun pour soit) et aura lieu à partir de Samedi 12H et durera jusqu'au soir, si il y a du monde de présent, on fera pareil dimanchePour participer c'est simple, il faut que votre personnage soit niveau 120 et que vous ayez accès à l'arène du 1er DLC. Il n'y a aucune restriction, vous pouvez jouer la classe que vous voulez, l'essentiel et de se foutre sur la gueule et louer le soleil comme il se doitPour être sûr se rejoindre rapidement, vous devrez mettre la sélection de map aléatoire et tous utiliser le mot de passe suivant (tout en majuscule) :Si vous souhaitez éventuellement trouver du monde pour cet évènement ou partager des screen etc... il y a la communautésurBonus :