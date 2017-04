Ligue 1

Au terme d'une fin de partie totalement dingue qui aura vu le Paris Saint-Germain passer par tous les états, le club de la capitale s'est imposé 3-2 à l'arraché à Metz ce mardi en match en retard comptant pour la 31e journée de Ligue 1. Avec ce succès, le PSG revient provisoirement à hauteur du leader, l'AS Monaco, qui le devance toutefois à la différence de buts. Surtout, l'ASM a encore un match en retard à disputer face à l'AS Saint-Etienne dont la date reste à fixer.Déterminés à vivre une rencontre plus calme qu'à Angers vendredi (2-0), les hommes d'Unai Emery imposaient leur domination d'entrée dans le camp adverse. Dépassée, la défense des Grenats subissait énormément, mais il y avait toujours un pied pour contrer les tirs et les centres des visiteurs. Et lorsque ce n'était pas le cas, les Franciliens se chargeaient de gâcher eux-mêmes, à l'image de cette reprise passée au-dessus de Matuidi et surtout d'un très gros raté de Lucas au second poteau à bout portant…L'inéluctable finissait cependant par se produire et Cavani ouvrait le score de la tête après un superbe centre de Maxwell (0-1, 33e). Son 30e but de la saison en championnat ! Dans la foulée, lui aussi trouvé par le Brésilien, Matuidi s'emmenait bien le ballon pour faire le break de près (0-2, 36e). Alors qu'ils n'avaient pas existé jusque-là, les hommes de Philippe Hinschberger se procuraient deux occasions. Juste avant la pause, sur une tête non cadrée d'Erding, puis au retour des vestiaires, lorsque Trapp plongeait pour détourner la frappe de Doukouré du bout des doigts.Les locaux respiraient mieux dans ce second acte nettement plus équilibré. Trop dans la gestion, les Parisiens laissaient les situations les plus chaudes aux Messins. Et le champion de France finissait par être puni sur un magnifique coup-franc direct de Jouffre (1-2, 78e). Paris ripostait mais Cavani perdait son face-à-face puis Kawashima repoussait la frappe de Guedes. A l'autre bout du terrain, après un numéro de Sarr, Diabaté égalisait de près dans la folie générale (2-2, 88e) ! Mais ce match fou réservait encore un ultime rebondissement : les locaux trouvaient la barre et, de l'autre côté, Matuidi sauvait les siens en redonnant l'avantage de la tête dans les derniers instants (2-3, 90e+3). Paris peut remercier son Tricolore qui vient sans doute de lui sauver la mise dans la course au titre !ps : que c'est dur de posté cette article alors que d'autre joue la LDC