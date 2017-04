Bonsoir tout le monde, la biographie deest disponible depuis quelques jours chezet à cette occasion je vous propose un petit concours pour en acquérir un exemplaire.Vous pouvez avant cela avoir un aperçu du bouquin en question en cliquant ici ou bien lire une interview de, l'un des co-auteurs en cliquant ici Pour revenir au concours, c'est tout simple, il suffit de répondre juste à ces quelques questions en m'envoyant un mp ( ici ) et je ferai ensuite un tirage au sort parmi les gens ayant bien répondus.1 - Sur quel jeucollabore t-il avec(Resident Evil) et(Silent Hill) ?2 - Quel fut le premier jeu du studio3 - A quel jeu appartient cette image ?4 -a eu l’opportunité de développer des jeux sous licence d’animés mais laquelle entre ces trois n’ont-ils jamais touchées ?5 - Lors de la présentation officielle de la consoleest monté sur scène pour annoncer le retour d’un de ses personnages les plus iconiques dans un futur jeu. Quel est ce personnage ?Bonne chance !

Like

Who likes this ?

posted the 04/18/2017 at 03:37 PM by vinze